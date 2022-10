Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"The Office" to kultowy format, który najpierw podbił serca widzów oryginalną, brytyjską wersją, a potem rozbawił wszystkich do łez swoją amerykańską odsłoną. Według niektórych ta ostatnia jest nawet lepsza od pierwowzoru. A jak jest w przypadku polskiej? No cóż, powiedzmy, że zachęcone sukcesem pierwszych odcinków Canal+ zamówiło 2. sezon. Już za chwilę będzie miał on swoją premierę.



2. sezon "The Office PL" zadebiutuje na Canal+ online na początku przyszłego miesiąca. Użytkownicy platformy od razu otrzymają dostęp do wszystkich 12 odcinków kontynuacji serialu. Czego należy się spodziewać, zdradza udostępniony właśnie w sieci trailer produkcji.