Największą gwiazdą "Milczenia owiec" jest Hannibal Lecter. Anthony Hopkins skradł swoją kreacją całe show. Co do tego nie ma wątpliwości. Przyjrzyjmy się jednak głównemu antagoniście - Buffalo Billowi. Porywa i morduje on kobiety, aby "przyodziać" ich skóry. Autor książkowego pierwowzoru zbudował jego postać, korzystając ze sposobu działania sześciu prawdziwych zabójców.