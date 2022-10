Mało kto się przyznaje, wszyscy oglądają. Nic dziwnego, bo "Rolnik szuka żony" to świetny program

Życiowa tematyka programu to jeden z elementów, który podoba się widzom, a szukanie miłości na różne sposoby to temat, który zawsze wzbudza emocje. Czytając opinie w mediach społecznościowych na temat programu, można zauważyć, że ludziom podoba się oldchoolowy pomysł na pisanie listów do drugiej osoby. Ja też uważam, że to strzał w dziesiątkę. To też trochę niedzisiejsze rozwiązanie, szczególnie w czasach, gdy na rynku mamy zatrzęsienie aplikacji randkowych. Plusem jest również mnogość zadań i zabaw w programie, dzięki którym można lepiej poznać daną osobę. Twórcy "Rolnik szuka zony" zadbali też o to, aby na antenie pojawiła się rodzina rolniczek i rolników. Dzięki temu również i oni mogą poznać potencjalnych partnerów czy partnerki syna lub córki.