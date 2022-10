Co król Viserys powiedział Alicent? Wyjaśniamy finał 8. odcinka "Rodu smoka"

Gdy dziedzictwo Rhaenyry ma kolejny raz zostać zakwestionowane, księżniczka odwiedza komnaty ojca późno w nocy. Viserys z początku jej nie rozpoznaje i nazywa ją imieniem żony. Córka poprawia go i pyta, czy przepowiednia Aegona Zdobywcy - Pieśń Lodu i Ognia - jest prawdziwa. To scena, w której księżniczka ujawnia zmęczenie ciężarem bycia spadkobierczynią. Rhaenyra prosi, by władca Siedmiu Królestw - jeśli nie zmienił zdania - stanął w jej obronie. Bo tego właśnie potrzebuje. Król ewidentnie bierze sobie te słowa do serca. Następnego dnia wkracza do sali tronowej i popiera roszczenia Lucerysa.



Po wieczerzy Viserys mierzy się ze swoim cierpieniem. Wycieńczony, przyjmuje od Alicent mleko makowe. Myli ją z córką i mówi: "Przepraszam, przykro mi. Chciałaś wiedzieć, czy wierzę, że to prawda. Jego wizja, Pieśń Lodu i Ognia. To prawda, co widział na północy. Książę, Którego Obiecano". Wypowiadając imię Aegona, król tak naprawdę oznajmia, że uważa Rhaenyrę za "wybraną". Z kolei Alicent jest przekonana, że władca ma na myśli swojego syna - że to jego nazywa prawowitym dziedzicem i księciem, który zjednoczy królestwo. Stwierdza, że wolą Viserysa jest, by pomogła zasiąść synowi na tronie. "Musisz to zrobić" - słyszy. Po chwili odpowiada: "Rozumiem, mój królu". Niestety, wcale nie rozumie. Król wydał ostatnie tchnienie.



Wkrótce Alicent zwoła swoją Zieloną Radę. Wieść o śmierci władcy początkowo będzie ukrywana. Królowa zacznie eliminować tych, którzy mogą zechcieć wesprzeć roszczenia Rhaenyry. I tak już lada moment rozpocznie się Taniec Smoków. Początek wojny domowej zwieńczy pierwszy sezon "Rodu smoka".