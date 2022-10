Padł ofiarą stalkingu - nękany Popek opowiedział swoją historię. Oskarżana: "to syndrom sztokholmski"

Wje*ałem się potwornie. Miałem romans i trwało to dłuższą chwilę, ale po jakimś czasie oprzytomniałem. Zdałem sobie sprawę z tego, że to jest ch*jnia, że to do niczego nie prowadzi. Od tego się zaczęło. Chciałem to zerwać. Słuchajcie, jest coś takiego jak stalking. Patrząc na mnie, to brzmi śmiesznie, bo wielki chłop z takim wizerunkiem. Jaki stalking? Ale nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Wszyscy moi bliscy mają przeje*ane. Wszyscy moi znajomi, każda osoba w tym kraju, która zrobi sobie ze mną zdjęcie jest nękana. Ich rodziny są nękane. Wszyscy dookoła są nękani.



To jest nieprawdopodobne, robi to jedna osoba. (...) Słuchajcie, nikt nie jest doskonały, tym bardziej Popek. Dużo z was, facetów, mogłoby się wypowiedzieć na temat romansów. Bo nikt nie jest święty. Ale to przechodzi już ludzkie pojęcie. Ona dzwoni do mojej rodziny, dzwoni do rodzin moich znajomych. Ubliża im. Dziewczyno, nie chcę mieć z tobą więcej kontaktu. Daj sobie spokój, bo to się źle dla ciebie skończy. Ja nie mam już nic do ukrycia, ale ty daj sobie spokój.