"Niewidzialna wojna" Patryka Vegi niemal zniknęła z kin. Wyjaśniamy, co się stało

Jak dowiemy się z "Niewidzialnej wojny" Patryk Vega podbił polski box office, bo się nawrócił i po jego stronie stanął Bóg. Ok. Nie ma co kłócić się z taką tezą, ale warto wziąć też pod uwagę tematy, jakimi reżyser buduje swoją markę. Od "Last Minute" już tylko obnaża bowiem mroczne kulisy różnych branż. Po rozprawieniu się z oszustwami biur podróży w wymienionym tytule wziął się za ukazanie rozpadu rodzimego kontrwywiadu, a potem wrócił do kwestii podejmowanych w swoim debiucie. To jest chwyt pod publiczkę.