2 seriale oryginalne HBO znikają z HBO Max. Platforma usuwa 40 tytułów

Chociaż pod nowym przewodnictwem HBO Max nie jest oczkiem w głowie Warner Bros. Discovery i wiadomo, że David Zaslav zarządza platformą twardą ręką, być może oba tytuły znikają z serwisu tylko na moment. Być może to wcale nie jest część tej zapowiedzianej (i dokonującej się) czystki mniej popularnych tytułów, a tylko kwestie licencji w naszym kraju. Być może jest to też jakiś błąd systemu. Możliwości jest sporo i można mieć nadzieję, że tak "Od nowa" jak i "Mroczne materie" szybko do usługi powrócą. To się okaże.