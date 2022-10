Aktorka Florence Pugh odsłoniła biust na Tygodniu Mody. Mówi wprost, że ma gdzieś hejterów

Piersi na salonach to powszechny temat, jednak mam wrażenie, że gdy ich rozmiar jest nieco inny, od przyjętych kanonów, od razu toczy się burzliwa dyskusja: że za małe, że obwisłe, że za duże, że niewymiarowe. Zawsze będzie coś z nimi nie tak, więc po co je tak pokazywać. Przecież każda kobieta jest inna i właśnie o to chodzi. I warto tę inność pokazywać, a nie ją chować do kieszeni. Dlatego takie kobiety jak m.in. Florence Pugh inspirują kobiety na całym świecie do akceptowania swojego ciała.