Z książki i sztuki "Harry Potter i przeklęte dziecko" wiemy przy tym, że Draco Malfoy zerwał z rodzinną tradycją i ułożył sobie życie. Niestety w filmie w kluczowym momencie pozostał pod wpływem Voldemorta - i to tylko dlatego, że nakręcona już scena, która idealnie pasowała by do serii, w której odkupienie win jest jednym z motywów przewodnich, do filmu nie trafiła. Szkoda!