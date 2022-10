Za nowe "Na Zachodzie bez zmian" wzięli się już nie Amerykanie, a Niemcy. Twórcy mają podobne ambicje, co ich poprzednicy. Ten film również jest superprodukcją. Nasi sąsiedzi wybrali go na swojego kandydata do Oscara, więc wierzą, że przypadnie on do gustu międzynarodowej widowni. Jest na to spora szansa. Uwagę przyciąga on już nazwiskiem znanego z MCU Daniela Bruhla w obsadzie. W główną rolę wciela się natomiast Felix Kammerer. To on kreuje młodego żołnierza, który zaciąga się do wojska, aby wraz z przyjaciółmi walczyć na froncie I wojny światowej. Szybko odkrywa, że nie wygląda to tak, jak sobie wyobrażał.