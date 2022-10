Co nowego na Disney+? Przedostatni odcinek "She-Hulk" budzi we mnie nadzieję na mocny finał

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Co nowego na Disney+? Po pierwsze, rzućcie wszystko i oglądajcie "Andora". Ten serial już teraz zasługuje na miano najlepszej odcinkowej produkcji w uniwersum "Star Wars". Poza tym zdecydowanie warto zapoznać się z zgarniającym bardzo entuzjastyczne recenzje (również u nas!) "Wilkołakiem nocą", czyli małemu eksperymentowi filmowemu z MCU. Ciekawym przypadkiem wydaje mi się też... "She-Hulk". To serial, który budzi we mnie skrajne uczucia. Zażenowanie i rozbawienie, znudzenie i sporo radochy. O co chodzi?



Wiązałem z "She-Hulk" spore nadzieje, ale początkowo czułem się rozczarowany. Wątki prawnicze wypadły zupełnie nieinteresująco, efekty kulały, sceny akcji wyglądały koszmarnie, origin bohaterki okazał się bardzo leniwie napisany, a komentarze społeczne serwowano przy pomocy wielkiej łopaty. Tatiana Maslany w roli Jen Walters jest, jak zawsze, świetna, ale to trochę za mało.



I właściwie niewiele się w moich odczuciach zmieniło pod koniec przygody z serialem, a jednak jego ostatnie odcinki oglądałem z rogalem na twarzy.