Należycie do tych, którzy za grzech śmiertelny uważają, że krasnoludzkie kobiety we "Władcy Pierścieni: Pierścieniach Władzy" nie mają brody? Nie podobają wam się krótkie włosy u elfów? A może Galadriela jest dla was zbyt męska? J.D. Payne i Patrick McKay - showrunnerzy produkcji - wyjaśnili portalowi The Hollywood Reporter, dlaczego jesteście w błędzie.