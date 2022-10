Na HBO Max trafi jeden z najlepszych filmów roku. Nie dajcie się zwieść: to nie komedia romantyczna

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Październik się rozkręca, a HBO Max nie zawodzi. Choć serwis w ostatnich tygodniach stoi przede wszystkim nowymi odcinkami znakomitych seriali ("Ród smoka", "Rick i Morty", "Sprawa idealna", "Opowieść podręcznej i wiele innych), również fani jakościowego kina nie mają powodów do narzekań. Lada dzień do oferty platformy trafi film "Najgorszy człowiek na świecie", który w Polsce nie cieszył się zbyt dużą popularnością - a szkoda, bo zdecydowanie zasłużył na większy rozgłos.



Światowa premiera filmu Joachima Triera odbyła się w lipcu zeszłego roku na festiwalu w Cannes - do Polski obraz trafił dopiero w marcu 2022. Nagrodzona Złotą Palmą, nominowana do dziesiątek nagród (w tym dwóch Oscarów: najlepszy pełny metraż międzynarodowy i najlepszy scenariusz oryginalny) produkcja opowiada o zagubieniu w sposób, jakiego się od tego reżysera oczekuje: boleśnie szczerze, prosto i nadzwyczaj celnie.