Sprawdziły się teorie fanów. W "Pierścieniach Władzy" wrócił potwór znany z filmów

W 7. odcinku serialu Durin III rzuca w przepaść liść Lindonu, który długo spada w dół, by w końcu spłonąć, gdy tylko dotrze do ewidentnie wzburzonego Balroga. To bez wątpienia ta sama istota, którą w przyszłości pokona Gandalf. Czy jednak pokazanie bestii już w tym momencie musi oznaczać zmiany w kanonie? W oryginale Zguba Durina ma swój cel - to podkreślenie tragicznej w skutkach, bezgranicznej chciwości. Krasnoludy kopały zbyt głęboko, by wydrzeć skale topniejące złoża mithrilu - w końcu musiały zapłacić za to cele. Walka lub przepędzenie górników już teraz, gdy poszukiwania tego surowca dopiero się rozpoczęło, nie miałaby sensu na poziomie metafory, a i fabularnie zbyt wiele by skomplikowała (w końcu Moria powinna pozostać pod rządami krasnali jeszcze długo).



Jak "Pierścienie Władzy" mogą zapobiec niepotrzebnym odstępstwom? To proste: nie pokazując więcej Balroga. Być może stwór przebudził się tylko na moment, by następnie zasną na kolejne 2000 lat? Wówczas mielibyśmy do czynienia ze zwykłym smaczkiem, easter eggiem i żartem twórców, którzy sprowokowali widzów do snucia teorii i złości o niepotrzebne odstępstwa od źródła. Takie mrugnięcie okiem do fanów i zapowiedź przyszłych, odległych w czasie wydarzeń wcale nie są wykluczone - tym bardziej, że fragment, który właśnie zobaczyliśmy, jest dokładnie tym, który pokazał nam trailer.



Jasne - istnieje szansa, że Amazon wybrał trudniejszą ścieżkę i postanowił zintegrować przebudzonego Balroga ze swoją narracją (w co obecnie szczerze wątpię). Być może przebudzenie będzie chwilowe i bohaterom uda się sprawić, że bestia znowu zapadnie w sen. By usprawiedliwić tego typu wtręt, twórcy musieliby się naprawdę nagimnastykować.