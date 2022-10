Obejrzałem doskonały horror na Disney+. Jest częścią MCU

Klejnot krwi to taki sam MacGuffin, co kamienie nieskończoności w MCU do czasów "Wojny bez granic". On gdzieś tam sobie jest, ale dla samej fabuły nie ma to większego znaczenia. Twórców interesuje bowiem coś innego. W "Wilkołaku nocą" śledzimy losy Jacka Russella, który dołącza do grona śmiałków walczących o sukcesję po Ulyssesie Bloodstone'ie. Ma on jednak ukryte zamiary, które poznajemy w miarę upływu akcji. I gdybyśmy mieli szukać najbliższego krewnego "Wilkołaka nocą" w produkcjach Marvela, musielibyśmy wskazać "WandaVision". Bo to film kinofilski, tylko zamiast nawiązań do sitcomów, mamy odniesienia do klasycznych horrorów.