W "Rodzie smoka" popełnili ten sam błąd, co w "Grze o tron". Fani: przecież tam nic nie widać

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Aż trudno uwierzyć, że twórcy "Rodu smoka" zdecydowali się na zabieg, którego efekt w "Grze o tron" był powszechnie i jednogłośnie krytykowany. Zgadza się: chodzi o fatalne oświetlenie dość długiego fragmenty odcinka. Miguel Sapochnik znów zbiera baty, HBO się tłumaczy, a ja próbuję prześwietlić wzrokiem tę fasadę absurdu, by zrozumieć, jak to się, do cholery, stało.



Reżyser Miguel Sapochnik był swego czasu krytykowany za realizację niesławnego 3. odcinka finałowego sezonu "Gry o tron", kiedy to trzeba było potężnie wysilać wzrok, by prześledzić bitwę (swoją drogą - strategicznie niedorzeczną) z armią Nocnego Króla. Twórca tłumaczył wówczas, że chciał osiągnąć naturalistyczny efekt nocy, nie przekonało to jednak widzów, którzy woleliby mimo wszystko widzieć, co właśnie robią bohaterowie. Tym większym zaskoczeniem okazał się dla mnie świetny skądinąd 7. epizod "Rodu smoka", gdzie przez pewien czas mamy do czynienia z jeszcze gorszym oświetleniem.