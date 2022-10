Bez nich nie da się nakręcić filmu. Tak wygląda praca koordynatora scen intymnych

Cała koncepcja powstaje w oparciu o tzw. NVC, czyli nonviolent communication, u nas - PbP, Porozumienie bez Przemocy. Jest to sposób porozumiewania się opracowany przez Marshalla Rosenberga, który pozwala na całkowite wyeliminowanie lub co najmniej ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy w dialogu w jakiejkolwiek formie, psychicznej lub fizycznej. Wszystko to dzięki skupieniu uwagi na odpowiednich aspektach komunikatu rozmówcy i własnego: na potrzebach i uczuciach.



Za pomocą tej komunikacji nazywa się ewentualne ryzyko i określa różne punkty zapalne. Koordynatorzy stają się mediatorami pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w nagrywanie danej sceny - a tych może być wiele.



Już w trakcie realizacji musi zadbać, by nikt nie przekroczył wcześniej przyjętych granic - to podstawa w kwestii zachowania poczucia bezpieczeństwa. Przy okazji pracuje nad choreografią scen seksu, by ten wyglądał na ekranie wiarygodnie. Koordynuje też pracę z resztą ekipy (make up, kostiumy), by zapewnić zespołowi maksymalny komfort pracy. Edukuje i dzieli się wiedzą; na przykład dostarcza kody wizualne rozpoznawalne przez mniejszości seksualne. Przygotowuje też specjalne dokumenty, które określają obszary bezpieczeństwa artystów oraz zasady późniejszego wykorzystania nagranego materiału. Nic dziwnego, że najczęściej w roli koordynatorów intymności pojawiają się na planie osoby z wykształceniem psychologicznym lub seksuologicznym.