Trwa najostrzejszy proces Kevina Spaceya. Mówi, że oskarżają go, bo zazdroszczą mu kariery

Podniósł mnie tak, jak pan młody podnosi pannę młodą, by przenieść ją przez próg. Początkowo się nie wyrywałem, zastanawiałem się tylko: "co się dzieje?". Później położył się na mnie. Próbował mnie uwieść, chciał się do mnie seksualnie zbliżyć. (…) Im jestem starszy, tym bardziej nie mogę w to uwierzyć. Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, jak ktokolwiek inny, kogo znam, mógłby zrobić coś takiego 14-letniemu chłopcu.