Czy Polki marzą, żeby być jak Kasia Cichopek? Jej fenomen łatwo wytłumaczyć

Choć dużo można o niej mówić, również negatywnych rzeczy, Cichopek wykorzystuje w stu procentach przysłowiowe "pięć minut". Ogromna popularność w Telewizji Polskiej doprowadziła ją do współprowadzenia programu śniadaniowego TVP 2 - "Pytanie na śniadanie" razem ze wspomnianym Maciejem Kurzajewskim. Gdy Kasia pojawiła się pierwszy raz na antenie "Pytania", pojawiły się oczywiście głosy niezadowolonych ludzi; a to że nie pasuje do tej roli, że jest mało merytoryczna. Mimo wszystko, udało się jej zostać. Mam wrażenie, że za każdym razem, jak Kasia się potknie, idzie po prostu dalej, z uśmiechem na ustach. Czy się to komuś podoba, czy nie.