Po "Mowie ptaków" Xawery Żuławski całkowicie odcina się od artystycznych fantasmagorii swojego ojca. "Apokawixa" to kino gatunkowe pełną gębą, które może pochwalić się sporym zaangażowaniem społecznym. Bo zombiaki, żarty i klisze okazują się tu nośnikiem kąśliwego komentarza do naszej rzeczywistości. Nie martwcie się jednak, bo reżyser nie ma zamiaru przytłoczyć nas morałami, tylko zaserwować połączenie "Projektu X" i "Nocy żywych trupów".



"Apokawixa" to film bardzo aktualny. Śledzimy tu losy dzieciaków, którzy zmęczeni są ciągłymi lockdownami z powodu szalejącego koronawirusa. Podczas pisania matury w ich liceum pojawia się, jak wszyscy uważają, nowy wariant COVID-19. Zanim młodzież zostanie zmuszona do poddania się kwarantannie, grupa przyjaciół ucieka nad morze, aby świętować koniec nauki.