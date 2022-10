Jurorka "MasterChefa" otworzyła sklep. Jej fani są oburzeni fartuchami za 200 złotych

Ten od Ani Starmach wykonany jest w stu procentach z bawełny. Z kolei za dwie ściereczki od gwiazdy "MasterChefa" trzeba zapłacić aż 59 złotych. No, to też dużo za dużo. Pojemna torba na zakupy z motywem pomarańczy kosztuje aż 249 złotych. Starmach tłumaczyła na Instagramie, że bardzo zależało jej na tym, aby stworzyć markę, gdzie rodzice i dzieci będą mogły kupić takie same rzeczy.