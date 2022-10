"Wielka woda" jest trochę jak "Czarnobyl". Netflix dowiózł naprawdę świetny serial

"Wielka woda" to nowa produkcja Netfliksa, która zabierze was do Wrocławia z roku 1997. To właśnie wtedy przez Polskę przetoczyły się ulewne deszcze, których konsekwencje zostały nazwane Powodzią tysiąclecia. Nowy serial fabularyzuje te wydarzenia i przywodzi mi na myśl "Czarnobyl", miniserial zrealizowany przez HBO i Sky.