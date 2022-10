Sprawdzili, który aktor najczęściej przeklina. Rekordzista rzucił mięsem 240 razy w jednym filmie

Jedno dobrze wypowiedziane przekleństwo znaczy więcej niż tysiąc słów - to dobrze znany fakt. Wiedzą o tym scenarzyści, którzy nagminnie (tam, gdzie można oczywiście) wkładają wulgaryzmy w usta bohaterów. Oczywiście, każde "fuck", czy "shit" z polskim lektorem zmienia się na "terefere". Ale w oryginalnej ścieżce dźwiękowej mięsa nie brakuje.



Jakby to było, gdyby twardy gangster mówił "o kurka wodna"? Albo bohaterowie reagowali na każde zagrożenie słowami "motyla noga"? To by nie przeszło. Musimy usłyszeć padające z ekranu przekleństwa, aby uwierzyć w przedstawiane wydarzenia. A Joe Pesci, Denzel Washington i Al Pacino najczęściej rzucają wulgaryzmami na lewo i prawo.