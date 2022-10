Polacy przestali kochać Patryka Vegę. Sprawdziliśmy, dlaczego "Niewidzialna wojna" jest porażką

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Duma kroczy przed upadkiem" - chciałoby się rzec, patrząc na wyniki "Niewidzialnej wojny". Patryk Vega butą i arogancją postawił sobie pomnik, a widzowie jakoś nie chcą go oglądać. Tym samym z głowy spadła mu korona "króla polskiego box office'u". Nie pierwszy zresztą raz, bo już od jakiegoś czasu jego filmom towarzyszy coraz mniejsze zainteresowanie publiczności. Tak źle jednak nie było od czasów pierwszego "Pitbulla".



Debiut Patryka Vegi nie był sukcesem komercyjnym, ale stał się filmem kultowym. Reżyser został namaszczony na następcę Władysława Pasikowskiego, bo zrobił bezkompromisowe, męskie kino. To było coś świeżego, innego, ciekawszego i odważniejszego niż wszystko, co oferowali nam inni rodzimi twórcy. Co tam, że w premierowy weekend zebrał zaledwie nieco ponad 10 tys. widzów. Wyczekiwaliśmy kolejnej po "Pitbullu" produkcji i na otwarcie "Ciacha" pognaliśmy już w liczbie niemal 216 tys.