Zwycięstwo Ernaux nie było tak zaskakujące, jak wyróżnienie Abdulrazaka Gurnaha w ubiegłym roku. Francuzka znajdowała się w gronie wskazywanych przez krytyków i bukmacherów faworytów (byli to m.in. Michel Houellebecq, Salman Rushdie, Ngũgĩ wa Thiong’o, Salim Bakarat). W uzasadnieniu Akademia Szwedzka oznajmiła, że przyznała tę nagrodę Ernaux za "odwagę i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie wyobcowania oraz społecznych ograniczeń, jakim podlega jednostkowa pamięć".



Przypomnę, że Literackiego Nobla przyznaje się od 121 lat, a najczęściej otrzymują go twórczynie i twórcy z zachodniego kręgu kultury. Już 30 razy otrzymali go autorzy (prozaicy i poeci) anglojęzyczni. Liczba laureatów francuskojęzycznych dobiła właśnie do piętnastu. Nagrodę zgarnęła też piątka Polaków. Najmłodszym noblistą był Rudyard Kipling, czterdziestodwulatek. Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymuje się za "wybitną pracę na rzecz idealistycznych tendencji", a laureatów wybiera niezależna Akademia Szwedzka. Przez 121 lat cztery razy nagrodę otrzymały dwie osoby jednocześnie, a siedem razy nie otrzymał jej nikt. Wśród 118 nagrodzonych pisarzy było zaledwie 16 kobiet.



Zwycięzcy, poza wyróżnieniem (medal, dyplom), otrzymują też nagrodę finansową (w zeszłym roku było to aż 980 tys. euro). Kandydatów zgłaszają poprzedni laureaci, członkowie podobnych akademii z innych państw, profesorowie literatury, przewodniczący związków pisarzy i członkowie Szwedzkiej Akademii.