Blogerka opowiada, jak je trujące grzyby. Mówi, że jest w tym magia, ale myli ją z głupotą

Możliwości muchomorów czerwonych w tej sferze znano już w starożytności. Używali go np. rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej czy szamani na Syberii, by wprowadzać się - jakżeby inaczej - w mistyczny trans, przepowiadać przyszłość czy kontaktować się z duszami zmarłych. Co ciekawe, szamani, zamiast suszyć grzyby, pili mocz tych, którzy zażywali je wcześniej, by zminimalizować dolegliwości pokarmowe. Większa część toksyn z muchomora nie jest bowiem metabolizowana. Stawia się też hipotezy, że był on składnikiem napojów: soma i haoma.



Zmiany świadomości zaczynają się zazwyczaj od pół godziny do dwóch po spożyciu - przypominają efekty konsumpcji lulka czarnego czy wilczej jagody. Najczęstsze objawy to: stan zmęczenia, pomieszanie postrzegania przestrzennego i wizualnego, utrata poczucia czasu, suchość w ustach, potliwość, rozszerzenie źrenic. U niektórych pojawiają się również wymioty, biegunka, duszności i zmiany w tętnie. Nigdy nie odnotowano uszkodzeń organów wewnętrznych - podejrzewa się jednak możliwość zaistnienia zmian patologicznych w mózgu, jeśli grzyb będzie zażywany zbyt często. Po dwóch godzinach od konsumpcji człowiek najczęściej zapada w głęboki sen, który trudno powstrzymać. Trwa on średnio osiem godzin. Wszystkie efekty najczęściej znikają już po 24 godzinach. Zebrane we wczesnych miesiącach jesieni muchomory powodują mniej mdłości i są bardziej narkotyczne, niż te zebrane później.