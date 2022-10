Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Jak wyglądałby serialowy "Władca Pierścieni" od platformy Netflix albo HBO? Cóż, tego się nie dowiemy, bo spadkobiercy J.R.R. Tolkiena zdecydowali się sprzedać prawa do twórczości pisarza Amazon Prime Video. Dzięki temu od kilku tygodni co piątek możemy oglądać w serwisie nowe odcinki "Pierścieni Władzy". Jest co prawda na czym oko zawiesić, ale nie brakuje też powodów do narzekania.



"Pierścienie Władzy" jeszcze przed swoją premierą nie miały dobrej prasy, bo fani wieszali na nich psy za niezgodność z oryginałem. Twórcy serialu porwali się bowiem z motyką na słońce. Zdecydowali się osadzić akcję produkcji w Drugiej Erze Śródziemia, nie posiadając praw do książek, które są jej w największym stopniu poświęcone. Zamiast tego mogli korzystać jedynie z informacji zawartych we "Władcy Pierścieni" (wraz z dodatkami) i "Hobbicie".