John McTiernan to reżyser takich hitów jak m.in. "Szklana pułapka", "Predator" czy "Polowanie na czerwony październik". W 1992 roku McTiernan nakręcił film mocno różniący się od pozostałych. Chodzi o poruszającą problem ochrony środowiska produkcję "Uzdrowiciel z tropików" z Seanem Connery i Lorraine Bracco. Z kolei jego ostatni film to "Sekcja 8" z 2003 roku.