Jak informuje The New York Times, we wtorek (4.10) Angelina Jolie złożyła skargę na swojego byłego męża Brada Pitta, ujawniając nowe szczegóły dotyczące tego, co opisała w dokumentach sądowych jako nadużycie z jego strony. Do przemocy miało dojść we wrześniu 2016 roku, kiedy państwo Pitt oraz ich dzieci polecieli z Francji do Kalifornii.