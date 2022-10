Kiedy "Rocky Horror Picture Show" trafiło do normalnej dystrybucji kinowej, wszyscy postawili na niej krzyżyk. "Bez smaku, bez fabuły, bez sensu" - można było przeczytać w recenzjach. Widzowie też omijali ten tytuł szerokim łukiem. Aż w końcu, ktoś wpadł na pomysł, aby wyświetlać go jako Midnight Movie (czyli o północy). I wtedy... no co tu dużo mówić. Publiczność nie ma go dość do dzisiaj. Tak, ta produkcja ciągle jest grana w niektórych miejscach i cieszy się popularnością.