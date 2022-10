Pierwszy raz syndrom Sisi zdiagnozowano w 1998 roku, wiek po śmierci Elżbiety Bawarskiej. Nazwa została wprowadzona do terminologii medycznej. Co ciekawe, współcześnie w samych Niemczech żyje ok 3. mln osób zmagających się z tym rodzajem załamania nerwowego. Eksperci przekonują, że liczba pacjentów dotkniętych syndromem będzie rosnąć. Rozbieżności między depresją i syndromem Sisi występują na poziomie objawów, łączą je natomiast przyczyny powstawania (stresujące sytuacje, traumatyczne przeżycia, geny).



W przypadku cesarzowej był to przymus opanowania dworskich manier i przestrzegania surowych zasad w pałacu. Jako dziewczynka nie była przygotowywana do objęcia roli władczyni, wiodła raczej proste życie i nikt nie przysposabiał jej do roli, jaką miała objąć w przyszłości. Co więcej, za złe samopoczucie Elżbiety miała odpowiadać również nieustannie ingerująca w małżeństwo matka arcyksięcia oraz fakt, że czuła się nierozumiana przez męża. Poza tym straciła dwoje dzieci w tragicznych okolicznościach (choroba i samobójstwo).