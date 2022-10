Anna Przybylska zmarła 8 lat temu, ale Polacy cały czas tęsknią. Za co pokochali ją widzowie?

5 października mija osiem lat od śmierci Anny Przybylskiej. 35-letnią aktorkę wciąż wspominają bliscy, fani oraz przyjaciele. Już za dwa dni jej wielbiciele będą mogli zobaczyć ją na ekranie, bowiem 7 października do kin wchodzi film dokumentalny "Ania". Chyba żadna polska aktorka nie zaskarbiła sobie tak wielkiej sympatii widzów, co Anna Przybylska. Za co pokochali ją ludzie?