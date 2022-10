Gdybym zignorował, to bardzo bym żałował. Ta komedia Netfliksa zrobiła mi wieczór

Twórczyni okazuje się mistrzynią one-linerów. Jest ich tu mnóstwo - zwięzłe, dowcipne dialogi podtrzymują wrażenie żywiołowej akcji nawet w niespecjalnie żywiołowych momentach. Przywodzą one zresztą na myśl znakomite "Sweet/Vicious" od MTV z 2016 roku - to serial o zemście na gwałcicielu, który wyprzedził "Obiecującą. Młodą. Kobietę" o kilka lat. Niestety, mimo dobrych recenzji produkcję anulowano. Dobrze wiedzieć, że autorka jakościowych produkcji o kobiecej zemście nie zamierza odpuszczać. Tym razem Robinson rezygnuje z przemocy fizycznej na rzecz serii psychologicznych, okrutnych, ale imponujących kreatywnie tortur. Nie chcielibyście jej podpaść.



Najciekawsza w tym festiwalu wymierzaniu spektakularnych kar dla szkolnych dupków wydaje się jednak ukryta między wierszami wątpliwość. Reżyserka postrzega ludzi ogółem jako istoty tak wadliwe, że w pewnym sensie rezygnuje z oczekiwanego w tego typu filmie obrazu bezwzględnej kobiecej solidarności. Ten bezlitosny realizm może wydawać się cyniczny, ale w kontekście całości "Do Revenge" odczytywałbym go raczej jako przestrogę.



Jeśli miałbym coś "Zemście" zarzucić, to z pewnością zbyt długi czas trwania, rozepchany masą niepotrzebnych wątków czy całych sekwencji. Obraz mógłby być jeszcze lepszy, gdyby poświęcił więcej czasu interakcjom świetnych Hawke i Mendes w pierwszej połowie filmu - widać, że aktorki wspaniale bawiły się w rolach tych radośnie niedoskonałych, pełnowymiarowych bohaterek. "Do Revenge" okazuje się solidną satyryczną komedią, której Netflix nie musi się wstydzić. Ta zemsta jest słodka.



Tekst ukazał się oryginalnie we wrześniu 2022 roku.