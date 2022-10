"Żywe trupy" to seria komiksów Roberta Kirkmana, na motywach której stworzono hitowy serial. Produkcji z 2010 r. towarzyszą aż trzy spin-offy w postaci "Fear the Walking Dead", "The Walking Dead: World Beyond" i (jeszcze świeżutkiej) antologii "Tales of the Walking Dead". "The Walking Dead", które kilka razy wymieniło lwią cześć obsady i zaliczyło kilka przeskoków czasowych, ma się jednak ku końcowi. Właśnie wyemitowano pierwszy z ośmiu ostatnich epizodów 11. sezonu.