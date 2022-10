Czy smok rzeczywiście wart jest oka? Wyjaśniamy, dlaczego ten potwór jest tak ważny

Vhagar była jednym ze smoków Aegona I Targaryena, zwanego Aegonem Zdobywcą. W czasie Podboju latała na niej siostra pierwszego władcy Siedmiu Królestw - Visenya. Według materiału źródłowego jest to największa smoczyca dynastii Targaryenów i jednocześnie stwór niewiele mniejszy od samego Baleriona. Również w adaptacji brązowa bestia jest najstarszą i największą z żyjących.



W wojnie, w której poza regularnym wojskiem w walkę angażują się również monstra, bycie w sojuszu z najpotężniejszym z nich może okazać się bezcenne. W starciu z nieraz pięciokrotnie większą od siebie smoczycą, która przeżyła już setkę bitew, młodsze stwory mają nikłe szanse. Martin podkreślał w swojej książce, że żaden z żyjących nie mógł równać się z nią gwałtownością - w starciach cztery na sześć mniejsza grupa gadów mogła bez większych trudności wygrać, jeśli miała po swojej stronie ostatniego z wielkich smoków. To dlatego Otto dał do zrozumienia Alicent, że cały incydent z udziałem Aemonda należy tymczasowo odpuścić i przemilczeć. Doskonale rozumie, że dzięki chłopcu weszli w posiadanie niezwykle potężnej broni.



Vhagar wykluła się na Smoczej Skale podczas Stulecia Krwi - to imię nadano jej na cześć valyriańskiego boga. Jej ogień potrafi stopić zbroję rycerza i ugotować zamknięte wewnątrz ciało. W przyszłości czaszka Vhagar będzie zdobić Wielką Salę Czerwonej Twierdzi - z "Gry o tron" wiemy, że znajdowała się tam przed Rebelią Roberta.