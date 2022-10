Kiedyś wszyscy pytali, kim jest Friz i Ekipa, a dziś głupio ich nie znać

Wydawać by się mogło, że tworzą zgraną grupę i paczkę przyjaciół. Wygląda na to, że nie do końca tak jest. Aż sześciu influencerów związanych do tej pory z Frizem wypowiedziało umowy Ekipie Holding. Jak się okazuje, rozwiązanie tej współpracy nie będzie łatwe, gdyż spółka uważa, że umowy wciąż są ważne i będzie egzekwować wykonywanie obowiązków. To dość smutna informacja, biorąc pod uwagę, że w krótkim czasie udało się Ekipie Friza zbudować solidną markę i zgromadzić kilka poważnych sukcesów na ich koncie.