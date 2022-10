Jeśli uwielbiasz kino akcji, ten film Netfliksa pokochasz

Mamy tu do czynienia z niczym nieskrępowaną afirmacją blockbusterowej przesady, która mogłaby zawstydzić twórców "Szybkich i wściekłych". Dla reżysera nic nie jest zbyt szalone. On z uśmiechem na ustach przekracza kolejne granice logiki, w imię oszałamiającej akcji. Pościg na autostradzie? Niech będą w nim trzy vany. Skok z samolotu? Niech bohaterowie strzelają do siebie w powietrzu, walcząc o spadochron. Protagonista przejął jeden śmigłowiec? Niech wykona nim fikołka nad innym. To takie proste. Byung-gil Jung z zacięciem dziecka, które dostało wymarzone zabawki, sprawdza w jaki sposób może nas wprawić w osłupienie.