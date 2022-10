"Ród smoka" znacząco zmienił losy jednego z bohaterów. Do czego doprowadzą wydarzenia z 7. odcinka?

Serial przedstawił nam tę sytuację zupełnie inaczej. Po rozmowie z Rhaenyrą Daemon rzeczywiście zapłacił Qarlowi za morderstwo. Kochanek księcia zorganizował wszystko tak, by służba doniosła straży o walce. Znalezione w kominku podpalone ciało było już niemożliwe do zidentyfikowania, ale wszyscy byli przekonani, że to właśnie Laenor.



Ostatnia scena odcinka pokazuje nam jednak ogolonego Laenora, który wraz ze swoim ukochanym ucieka z Królewskiej Przystani. Rhaenyra musiała się go pozbyć, by móc poślubić Daemona, postanowiła jednak przy okazji pomóc mężczyźnie, który był jej przez te lata przyjacielem.



Ostatecznie Laenor został uznany za zmarłego, a księżniczka mogła wyjść za swojego stryja, zyskując potężnego sojusznika w nadchodzącej, nieuchronnej wojnie.