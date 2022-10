Konflikt w Ekipie eskaluje, jest oświadczenie. "Wydawało nam się, że jesteśmy grupą przyjaciół"

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Spór w Ekipie zdaje się nie mieć końca. Kilka dni temu informowaliśmy, że Marcysia, Murcix, Tromba, Patec, Mini Majk i Poczciwy Krzychu postanowili zrezygnować ze współpracy z Ekipą Holding i Ekipą Menagement. Nie chcą, by firma i podległa jej spółka wciąż zarządzały ich wizerunkami i kampaniami reklamowymi. Promowana we vlogach przyjaźń dobiegła końca, czego przyczyną podobno okazała się - jakżeby inaczej - kasa.



W komunikacie giełdowym Ekipy Holding mogliśmy przeczytać, że wypowiedzenia złożone przez youtuberów zostały uznane za "bezskuteczne" i pozbawione "podstaw prawnych i faktycznych". Wobec tego EH i EM uznają, że umowy wciąż obowiązują - firma i spółka będą dalej wykonywać obowiązki z nich wynikające i to samo zamierzają egzekwować od twórców. Chcą też z nimi rozmawiać w celu "rozwiązania zaistniałej sytuacji".