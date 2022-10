Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Firma jubilerska Shane Co. poszukuje osoby, która zgodzi się na maraton 10 halloweenowych filmów Disneya. Po każdym seansie będzie trzeba wypełnić kwestionariusz na temat danej produkcji, a jak już się odpowie na wszystkie pytania, pozostanie jedynie zainkasować okrągłego tysiaka.



Inicjatywa firmy Shane Co. skierowana jest do "zatwardziałych fanów" produkcji Myszki Miki i miłośników "strasznych (ale nie za strasznych)" halloweenowych filmów. Nie mówimy tu przecież o horrorach pokroju adaptacji prozy Stephena Kinga. Disney to w końcu wytwórnia kojarzona z rozrywką dla całej rodziny. Wydawanych przez nią tytułom, zdarza się jednak filtrować z ikonografią kina grozy. Bo znajdziemy wśród nich opowieści o czarownicach, wampirach, czy nawet zombie.