Netflix podpadł polskim internautom. Fala oburzenia po komentarzach o "Dahmerze"

"Pewnie będzie wątróbka", "Nic tak nie umila wieczoru jak seryjny morderca", "Wszedł za jednym posiedzeniem, czy dzieliłaś na porcje?" - ten ton wypowiedzi przykuł uwagę internautów. Użytkowniczka Potwornicka zwróciła się bezpośrednio do Netfliksa na Twitterze, krytykując ten sposób komunikacji, co pociągnęło za sobą kolejną falę reakcji. Brutalnie wymownym postem zaapelował do rozsądku również bloger Skazany na film, który zestawił komentarze serwisu ze zdjęciami ofiar. Uprzedzam, są przerażające - wpis znajdziecie tutaj.



Sytuacja zastanawia tym bardziej, że na Zachodzie produkcja spotkała się z wściekłością rodzin ofiar kanibala. Po pierwsze, nie zostali zawczasu poinformowani o tym, że taki serial (czyli już piąta fabuła o Dahmerze) w ogóle powstaje. Po drugie, ich zdaniem to żerowanie na tragedii, rozdrapywanie ran i niepotrzebne pielęgnowanie obecności seryjnych morderców w popkulturze.



Na szczęście Netflix potrafi przyznać się do błędu i szybko reagować. Odpowiedź platformy jest przy okazji zapewnieniem, że podobny incydent w przyszłości nie będzie mieć miejsca.