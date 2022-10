Chcecie więcej tak brawurowych filmów jak "Athena"? Znajdziecie je na Netfliksie

Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Dostępny na platformie Netflix "Athena" to film brawurowy z każdej możliwej strony. Śledzimy w nim losy trójki braci, które wpisane są w opowieść o napięciach społecznych i brutalności policji. Fabułę napędza gniew. W trakcie seansu udziela się on też widzowi. Romain Gavras nas nie oszczędza i co chwilę podnosi stawkę, serwując kolejne zwroty akcji. Od ekranu nie sposób się oderwać, bo czujemy, że siedzimy na tykającej bombie.