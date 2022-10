Mata uświadomił sobie, sobie, że jest Bogiem, a ja wolałem, kiedy siedział na schodkach

Ego trip w rapie to norma. Więcej: to integralny komponent całej konwencji. Tymczasem tekst Maty w nowym "Vogue'u" niebezpiecznie zbliża go do przekonania reprezentowanego przez Patryka Vegę m.in. w "Niewidzialnej wojnie". W obu przypadkach mamy do czynienia z dziwnym połączeniem megalomanii z autodeifikacją. Młody Matczak, niczym wytatuowany król polskiego box office'u, krok po kroku coraz odważniej stawia samego siebie w roli mesjasza. Tych samozwańczych zbawicieli dzieli, rzecz jasna, światopoglądowy ocean (przynajmniej tak mogłoby się wydawać) - łączy ich natomiast skala odklejenia.



Gwoli wyjaśnień: Mata został pierwszym mężczyzną na okładce polskiego "Vogue'a". Zamiast odbyć tradycyjną rozmowę z redakcją, zdecydował się opublikować tekst, który odbił się w sieci szerokim echem. I nic dziwnego - jest to bowiem kompilacja pełnych samozachwytu stwierdzeń i konstatacji zupełnie oderwanych od rzeczywistości.



Mata, przyszły kandydat na prezydenta (do teraz trudno mi uwierzyć, że tamten występ to nie był zwykły performance), jawi się nam jako Ktoś Więcej. Pisze na przykład, że od zawsze czuł się "głównym bohaterem".