Jak głosi stara hitchcocowska zasada, film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem akcja musi już tylko przyśpieszać. Gavras wziął to sobie do serca, dlatego nie daje nam ani chwili wytchnienia. Gdy tylko trafiamy do Atheny, zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Kamera wije się między blokami osiedla, zagląda do ich najmroczniejszych zakamarków, podążając za bohaterami, którzy szykują się do rewolucji, jednocześnie odpychając kolejne ataki ze strony policji. Zamieszki cały czas wzbierają na sile, przez co widz czuje, jakby siedział na tykającej bombie.