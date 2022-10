Dołącz do Disney+ z tego linku i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



"Studio 666" już jutro zadebiutuje na HBO Max. To horror komediowy, który powstał z inicjatywy zespołu Foo Fighters. Chłopaki wprowadzili się do posiadłości Encino, aby nagrać tam album Medicine at Midnight. Wtedy uznali, że przy okazji zrobią niskobudżetowy, sklecony naprędce film grozy. Jak pomyśleli, tak też zrobili. Dlatego nie spodziewajcie się klimatu rodem z "Czarownicy. Bajki ludowej z Nowej Anglii", ani społecznego zaangażowania rodem z tytułów Jordana Peele'a.



Fabuła kręci się wokół Dave'a Grohla, który nie ma pomysłu na nowe piosenki Foo Fighters. Wraz z resztą kapeli urządza w Encino burzę mózgów, ale nic nie przychodzi im do głowy. Wokalista tak bardzo cierpi na brak weny, że zobaczymy nawet jak gra Hello na klawiszach i pojawia się przed nim Lionel Richie, bo to przecież jego piosenka. Pewnej nocy główny bohater schodzi do piwnicy posiadłości i odnajduje tam tajemniczą płytę. Kiedy jej słucha, wstępuje w niego demon, przez co zaczyna znęcać się nad swoimi kolegami.