Amazon Prime Video rozkręca się przed Halloween. Nowy horror robi robotę

W tym roku streamingowy sezon halloweenowy rozpoczął się wcześnie. Jeszcze w naszych kalendarzach nie zagościł październik, a Netflix już przygotował specjalną sekcję na wigilię Wszystkich Świętych i zapowiedział sporą aktualizację horrorów w swojej bibliotece. Amazon Prime Video również nie zwlekał. W połowie września platforma wypuściła "Dobranoc, mamusiu", a na koniec miesiąca zaserwowała młodzieżowy film "Moja przyjaciółka opętana".



W adaptacji popularnej książki Grady'ego Hendriksa Amazon Prime Video przenosi nas do urokliwych lat 80. Już na samym początku atakują nas dźwięki Take On Me, w oczy rzucają się pastelowe barwy, a na ścianie pokoju jednej z bohaterek dostrzegamy plakat Boy George'a. Dwie przyjaciółki rozmawiają przez telefon, rozwiązując quiz z kolorowego czasopisma dla młodzieży, szykując się jednocześnie do szkoły. Gretchen ma za chwilę wyprowadzić się z rodzicami do innego stanu, ale zanim to nastąpi, jej relacja z Abby zostanie wystawiona na ciężką próbę.