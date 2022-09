Gdy kicz staje się sztuką. Wybieramy filmy tak złe, że stały się kultowe

"To najgorszy film świata" - takie rzeczy można przeczytać o "The Room" w sieci. Co więcej teza, ta pokrywa się z prawdą. To miał być poważny dramat, a wyszła... komedia. No bo jak tu się nie śmiać, kiedy główny bohater uprawia seks z pępkiem narzeczonej? Jak nie ryknąć, gdy zapiera się, że nigdy partnerki nie uderzył ("I did naaaht")? Jak nie chichotać, skoro on sam na tragiczną historię reaguje: "hahahaa, what a story, Mark"? Absurd trafia się tu w każdej scenie.