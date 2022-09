„Skryta misja” to – podobnie jak inne książki Rybskiego – to bardzo misterna konstrukcja. Autor nie ukrywa swojego zamiłowania do detalu. Gdy bohaterowie dyskutują o polityce czy biznesie, ich dialogi pełne są (akceptowalnego) żargonu. Gdy pojawia się jakiś techniczny problem, jakaś trudność, rozwiązanie go nie przychodzi magicznie, a jest efektem precyzyjnych i często technicznych rozwiązań. Czytając tę powieść, bardzo zaskakiwało mnie, jak wiele miejsca poświęcono na to, aby uwiarygodnić codzienność bohaterów powiązanych z przemysłem chemicznym.