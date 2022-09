"Niewidzialna wojna" udowadnia, że Patryk Vega kocha kino. Szkoda tylko, że bez wzajemności

Kiedy Vega odnajduje już właściwą ścieżkę, czyli zaczyna realizować filmy, zawsze robi to w jakimś celu. Początkowo dla kasy - posiłkując się radami od wróżki (sic!). Potem jednak odnajduje Boga (w kościele przechodzi go zimny dreszcz i czuje dotyk na karku). "Niewidzialna wojna" mogłaby wręcz być kolejną częścią serii "Bóg nie umarł", bo to christploitation pełną gębą. Wątki religijne dominują w drugiej połowie produkcji, z której dowiemy się m.in. jak to siła wyższa natchnęła go, aby stworzyć "Botoks" i rozprawić się z lobby aborcyjnym. Podczas rozmowy z księdzem prócz znanego z trailera tekstu o orle i kruku, usłyszy też, że to Bóg nakierował go na reżyserię i rozpalił w nim kinową pasję.