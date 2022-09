Wygrał w "Milionerach", zakasował Sznuka. Dla niego wygrywanie teleturniejów to sposób na życie - wywiad

Michał Jarecki: Zacznijmy od podstawowego pytania: jak ty to robisz? Jak przygotowujesz się do quizów, w jaki sposób pracujesz nad sobą, szykując się do kolejnych teleturniejów? Jak poszerzasz wiedzę?



Tomasz Orzechowski: Zakładam, że najlepiej jest nie wiedzieć - jeżeli coś wiemy, to nas nie naprowadzi na nic dobrego. Żeby wygrywać teleturnieje, po pierwsze - trzeba znać ich specyfikę, "Milionerzy" są dosyć prostym teleturniejem, bo otrzymujesz cztery opcje do wyboru, więc masz 25 proc. szans na prawidłową odpowiedź, może coś tam dorzucisz i prawdopodobieństwo rośnie. W tym wypadku podchodzę do tematu bardziej taktycznie niż wiedzowo. Oczywiście, wiedzę jakąś tam mam - zbieram sobie informacje i jestem bardzo ciekaw tego, czego nie wiem Na tym to polega: po prostu czytam o różnych rzeczach, zadaję sobie sam pytania, zastanawiam się.



Ale chyba możesz przyznać, że prócz tego masz znakomitą pamięć, prawda? Jesteś chyba typem osoby, która coś przeczyta i od razu zapamiętuje. Tu odnoszę się bardziej do twojego występu w legendarnym już odcinku "Jednego z dziesięciu", kiedy to udzieliłeś odpowiedzi na wszystkie pytania, odhaczałeś jedno za drugim. Część z nich była wymagająca. Popisałeś się szerokim zakresem wiedzy - wnioskuję zatem, że szybko ją przyswajasz.



Są różne metody zapamiętywania. Jeżeli coś lubimy, to wtedy łatwiej nam przychodzi zapamiętanie tego. Jeśli na przykład interesujemy się sportem, potrafimy zapamiętać wiele szczegółów dotyczących danej dyscypliny - i to tak od niechcenia. Podobnie gdy interesujemy się nowymi technologiami - też nie musimy się tego uczyć, po prostu czytamy i zapamiętujemy. Podejrzewam, że każdy ma taką dziedzinę wiedzy, która przychodzi mu łatwiej, więc to chyba najważniejsze - trzeba dany temat lubić. Cokolwiek czytasz, musisz być na to otwarty, przekonany do tego, że to jest fajne, interesujące i pozytywne. Druga kwestia - stres. On też potrafi spowodować, że lepiej zapamiętujesz, przynajmniej ja tak mam - stres i koncentracja ułatwiają mi wydobycie czegoś z pamięci.